Verfassungsgerichtshof: Vier Parteien einigen sich auf drei neue Richter

Richterwahlen im Bund und im Land können ein ziemliches Gefeilsche und Gezerre sein. Sie können auch weitgehend still und unproblematisch über die Bühne gehen. Letzteres scheint jetzt in Baden-Württemberg der Fall zu sein. Am Donnerstag wird der Landtag darüber befinden, wie ein Drittel des Verfassungsgerichtshofes neu zu besetzen ist. Drei Richter mit jeweils einem Stellvertreter sind zu ernennen und zu vereidigen, und eine große Mehrheit sollte den Kandidaten bei der Wahl denn auch sicher sein. Grüne und CDU, FDP und SPD haben sich auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag geeinigt, lediglich die AfD war in diese Gespräche nicht eingebunden gewesen.