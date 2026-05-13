Die Pariser Staatsanwaltschaft will die eingestellten Ermittlungen gegen Regisseur Luc Besson neu aufrollen. Anlass sind neue DNA-Analysen an der Unterwäsche der Klägerin, die den Regisseur der Vergewaltigung bezichtigt.
Viereinhalb Jahre nach der Einstellung des Verfahrens könnte der Fall Luc Besson (67) neu aufgerollt werden. Die Staatsanwaltschaft beim Pariser Berufungsgericht hat beantragt, die Ermittlungen gegen den französischen Filmregisseur wieder aufzunehmen. Das berichtete unter anderem "Le Figaro". Auslöser ist laut des Berichts eine DNA-Analyse, die die belgisch-niederländische Schauspielerin Sand Van Roy (38) in Auftrag gegeben hatte - und die nun neue Bewegung in einen der aufsehenerregendsten MeToo-Fälle Frankreichs bringen könnte.