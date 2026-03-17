Verfahren vor Arbeitsgericht: Ärztekasse einigt sich mit Ex-Vize für Kapitalanlagen

Nur vier Monate wirkte ein Anlageexperte als Vizechef bei der Ärzte-Pensionskasse in Tübingen. Nach der Trennung unter strittigen Umständen erhält er nun noch 55 000 Euro.
In der derzeit vierköpfigen Geschäftsführung der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (BWVA) ist einer der drei Stellvertreter für den Bereich Kapitalanlage zuständig. Das erscheint sinnvoll, denn die öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Tübingen verwaltet ein riesiges Vermögen: 18 Milliarden Euro, verteilt auf Anleihen, Aktien und Immobilien. International gestreut nach den Kriterien Sicherheit, Liquidität und Rendite, sollen damit die Altersbezüge von zehntausenden Ärztinnen und Ärzten im Südwesten gesichert werden.