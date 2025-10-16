Im Prozess um die Entführung zweier Kinder der Familie Block hatten drei der sieben Angeklagten eine Abtrennung des Verfahrens beantragt. Nun hat das Landgericht dazu eine Entscheidung getroffen.
Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat das Landgericht Hamburg die Anträge dreier Angeklagter auf Abtrennung des Verfahrens abgelehnt. In dem Prozess sind neben der Unternehmerin Christina Block sechs weitere Personen angeklagt, darunter eine Verwandte, deren Ehemann und ein deutscher Sicherheitsunternehmer. Sie stehen wegen Beihilfe vor Gericht.