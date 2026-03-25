Verfahren um Inspekteur der Polizei: Berufung im Streit um Pressemitteilung zurückgewiesen

Ein weiteres Mal hat der Fall des ehemaligen Inspekteurs der Polizei das Landgericht beschäftigt. Und das war noch nicht der letzte Prozess.
Ein mehr als ungewöhnlicher Vorgang geriet vor knapp drei Jahren zur Ouvertüre eines mehr als außergewöhnlichen Verfahrens – denn es wurde der Ton für die weiteren Verhandlungstage gesetzt. ließ eine Anwältin eine Pressemitteilung verbreiten. Sie vertrat den Inspekteur der Polizei, der wegen sexueller Belästigung vor Gericht stand. Angezeigt hatte ihn eine Kollegin. Das Verfahren endete mit einem Freispruch. Um diese Pressemitteilung ging es nun noch einmal in einem Prozess.