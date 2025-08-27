Verfahren um Hotelrechnung: Ochsenknecht wartet noch auf Reisepass

Vor knapp einer Woche hat Jimmi Blue Ochsenknecht das Gericht in Innsbruck als freier Mann verlassen. Aber bestimmte Auflagen sind - wie üblich - nicht sofort vom Tisch. Das hat Folgen.
Innsbruck - Auch einige Tage nach seinem Prozess wegen einer unbezahlten Hotelrechnung darf der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht Österreich noch nicht verlassen. Über die bisherigen Auflagen - Abgabe des Reisepasses und Aufenthalt in Österreich - werde die zuständige Richterin aber bald entscheiden, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Innsbruck. "Das ist das übliche Prozedere."