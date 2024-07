Verfahren sollen schneller werden: Mehr Tempo bei Asylklagen - Land stärkt Verwaltungsgerichte

1 Spezielle Kammern an den Verwaltungsgerichten sollen die Verfahrensdauer von Asylklagen beschleunigen. Foto: dpa/Felix Kästle

Bisher dauern Gerichtsverfahren zu Asylbescheiden im Schnitt fast ein Jahr. In Zukunft sollen es nur noch drei Monate sein. Spezielle Kammern an den Verwaltungsgerichten in Baden-Württemberg sollen das Tempo beschleunigen.











Asylklagen werden seit Anfang Juli von speziellen Kammern an den vier Verwaltungsgerichten in Baden-Württemberg verhandelt, um die Dauer der Verfahren künftig zu verkürzen. Zudem gibt es an den Gerichten in Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg nun landesweite Zuständigkeiten für bestimmte Herkunftsländer, wie das Justizministerium mitteilte. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit sei so aufgestellt worden, dass dort eine noch effizientere Bearbeitung der Verfahren ermöglicht werde. Gleichzeitig seien unverändert hohe rechtsstaatliche Standards garantiert.