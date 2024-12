Verfahren gegen frühere Oberbürgermeisterin: Causa Keck: Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungsende – ohne Erklärung

Kornwestheimer Landfrauen Ihre Weihnachtsplätzchen sind heiß begehrt – vor allem die süßen Schweinle

Die Kornwestheimer Landfrauen stellen ihre Weihnachtsplätzchen in riesigen Mengen her. Am Nikolaustag werden sie auf dem Wochenmarkt verkauft. Dafür stehen die Leute immer Schlange.