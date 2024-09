Vereitelter Terroranschlag in München: Behörde: Hatten 2023 noch keine Beweise gegen späteren Schützen

1 Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter auf Hochtouren. Foto: dpa/Matthias m

Was wussten die österreichischen Behörden über jungen Mann, der in einem Schusswechsel mit der Polizei in München starb? Es gab viele Vorwürfe, aber keine handfesten Beweise.











Gegen den Schützen von München lagen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Salzburg trotz Ermittlungen keine Beweise in Bezug auf Radikalisierung oder islamistische Propaganda vor. Wie die Behörde am Tag nach dem mutmaßlichen Anschlag in der Nähe des israelischen Konsulats mitteilte, bewegte sich der 18-jährige Österreicher in der Vergangenheit nicht in islamistischen Kreisen.