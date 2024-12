Draußen geblieben ist am Freitagabend ein Einbrecher in Ludwigsburg. Er hatte vergeblich versucht, eine Balkontür aufzubrechen. Das ist kein Zufall. Zwei andere Einbruchsversuche im Kreis Ludwigsburg gestalteten sich erfolgreicher.

Die Polizei berät bei der Einbruchsprävention. Foto: dpa/Patrick Seeger

Der Versuch in Ludwigsburg ereignete sich am Freitag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.15 Uhr. Der Einbrecher nahm sich eine Erdgeschosswohnung in der Jägerhofallee vor. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Die Balkontür war jedoch mit speziellem Einbruchschutz versehen. Dem Täter gelang es trotz einiger Beschädigungen nicht, in das Gebäude einzudringen.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 / 18 53 53 oder E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

In Steinheim wird beim Einbruch Schmuck erbeutet

Mehr Glück hatte am Freitag ein Einbrecher in Steinheim. Er drang in der Zeit von 14.20 Uhr bis 18.13 Uhr über das Erdgeschoss in ein Wohnhaus in der John-Lennon-Straße ein. Die Bewohner waren auch hier aushäusig. Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Inventar wird auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 071 44 / 90 00 oder E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Kellertür wird aufgebrochen, aber Einbrecher betreten Haus nicht

Aufgehebelt, aber nicht eingedrungen – das ist die Bilanz eines versuchten Einbruchs in Gemmrigheim. Die Tat hat sich zwischen Dienstag, 10. Dezember, und Freitag, 13. Dezember, im Amselweg ereignet. Die Einbrecher hebelten mit Werkzeug die Kellertüre auf, betraten jedoch nicht das Tatobjekt, weshalb auch nichts entwendet wurde.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 071 42 / 40 50 oder E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.