Vereiste Hauptstadt: Berliner Bürgermeister wegen Streusalz-Vorstoß verhöhnt

Berlin ist vielerorts von einer Eisdecke überzogen - es mehrt sich Kritik am Winterdienst vor allem auf Gehwegen. Ein Appell des Bürgermeisters an sein Landesparlament sorgt für Aufsehen.
Berlin - Teils spiegelglatte Gehwege sind in Berlin seit Tagen ein Ärgernis - ein Vorstoß von Regierungschef Kai Wegner dazu sorgt nun im Netz für Spott. Der CDU-Politiker hatte auf der Plattform X vom Landesparlament eine schnelle Gesetzesänderung gefordert, um den Einsatz von Streusalz auf eisglatten Gehwegen zu ermöglichen.