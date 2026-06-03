Gelingt Deutschland der Sprung in den UN-Sicherheitsrat für die kommenden zwei Jahre? Klar ist, dass es ein knappes Rennen wird. Und eine Niederlage auch auf den Kanzler zurückfallen dürfte.
New York - Tag der Entscheidung: Deutschland stellt sich heute in New York der hart umkämpften Wahl für einen Sitz im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Die Mitglieder der UN-Generalversammlung stimmen darüber ab, ob Deutschland 2027 und 2028 einen Sitz im Sicherheitsrat der Weltorganisation bekommt. Erwartet wird ein knappes Rennen. Deutschland steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch die EU-Partner Österreich und Portugal in den Rat wollen, der Gruppe der "Westeuropäische und andere Staaten" aber nur zwei freie Sitze zustehen.