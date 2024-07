Vereinte Nationen: Lawrow kritisiert Pläne für neue Ukraine-Friedenskonferenz

1 Sergej Lawrow bei der Pressekonferenz am Rande der Sitzung des UN-Sicherheitsrats (Foto aktuell) Foto: Andrea Renault/ZUMA Press Wire/dpa

Russland hat keine Lust auf eine vom Westen organisierte Friedenskonferenz zur Ukraine. Außenminister Lawrow möchte lieber vorher noch weitere Gebiete im Nachbarland erobern.











New York - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Pläne des Westens für eine weitere Friedenskonferenz zur Ukraine scharf kritisiert. Es gebe Punkte, die für sein Land unannehmbar seien, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Sicherheitsratssitzung in New York. "Es wurde Kurs darauf genommen, um jeden Preis den sogenannten Selenskyj-Plan durchzudrücken, der die klare Form eines Ultimatums besitzt."