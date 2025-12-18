Vereinte Nationen: Ex-Präsident Iraks wird neuer UN-Flüchtlingshochkommissar

Erstmals steht ein ehemaliger irakischer Präsident an der Spitze des UNHCR. Welche Herausforderungen erwarten Barham Salih bei der Unterstützung von Millionen Geflüchteten?
New York/Genf/Bagdad - Der ehemalige irakische Staatspräsident Barham Salih ist zum Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge ernannt worden. Er leitet künftig das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf, das Millionen Menschen weltweit unterstützt, die wegen Verfolgung in ihrem Heimatland ins Ausland geflohen sind. Nachdem UN-Generalsekretär António Guterres Salih vorgeschlagen hatte, bestätigte ihn die UN-Vollversammlung in New York.