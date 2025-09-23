Vereinte Nationen: Die große Unbekannte: Trumps Rede vor der UN-Generaldebatte

Donald Trump ist bekannt dafür, konfrontative Reden vor großem Publikum zu halten - und nimmt selten Rücksicht auf Verbündete. Löst er bei der UN-Generaldebatte neue Verwerfungen aus?
New York - Die Rückkehr des US-Präsidenten auf die größte diplomatische Bühne der Welt wird den ersten Tag der UN-Generaldebatte in New York prägen. Bei seiner ersten persönlichen Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen seit 2019 wird Donald Trump vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sprechen. Wird sich der 79-Jährige als internationaler Friedensstifter mit Anspruch auf den Nobelpreis darstellen? Wie er sich gegenüber Russland und China gibt, wie er die Kriege in der Ukraine und in Gaza adressiert, ob er gar den Rückzug der USA aus den Vereinten Nationen verkündet - dazu wagen die Meisten keine Prognose.