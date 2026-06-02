Vereinte Nationen: Bangladeschs Außenminister folgt Baerbock bei UN

Die UN-Generalversammlung hat die Nachfolge für Annalena Baerbock gewählt. Khalilur Rahman präsentiert ein ausführliches Programm. Doch eine Frage bleibt offen.
New York - Die UN-Generalversammlung hat den aktuellen Außenminister von Bangladesch, Khalilur Rahman, zu ihrem nächsten Präsidenten und damit als Nachfolger von Annalena Baerbock ab September bestimmt. 99 der 193 Mitgliedsstaaten in dem Weltparlament stimmten für den 72-jährigen erfahrenen Diplomaten. Baerbock gratulierte ihm zu "einem der besten Jobs der Welt".