Vereinte Nationen: Baerbock für Frau an der Spitze der UN

New York - Außenministerin Annalena Baerbock macht sich dafür stark, nach UN-Generalsekretär António Guterres erstmals eine Frau an die Spitze der Vereinten Nationen zu wählen. In jedem Land seien mindestens 50 Prozent der Bevölkerung Frauen, "aber in den 80 Jahren dieser Organisation gab es noch nie eine Generalsekretärin", sagte die Grünen-Politikerin bei der UN-Generaldebatte in New York. "Wenn diese Organisation also Gleichheit und Gerechtigkeit in der Welt fordert, ist es längst überfällig, dass wir dies hier in New York zeigen."