1 Seit Wolfgang Dietrich Mitte Juli als VfB-Präsident zurückgetreten ist, herrscht ein Machtvakuum Fußball-Zweitligisten. Foto: Baumann

Präsidentenamt und Vorstandsvorsitzender – der VfB Stuttgart hat zwei Führungsposten zu besetzen, doch der Fußball-Zweitligist braucht vor allem eine innere Erneuerung.









Stuttgart - Es herrscht der Ausnahmezustand unterm roten Dach in der Mercedesstraße – auf vereinspolitischer Ebene. Denn wer hatte sich im Dezember 2017 beim VfB Stuttgart schon ausgemalt, dass dem Vereinsbeirat so eine wichtige Rolle zukommen würde wie aktuell. Niemand. Damals wurde das Gremium gebildet, und die Aufgabe, der Mitgliederversammlung Wahlvorschläge für das Präsidium zu unterbreiten, stand bereits in der Satzung. Unter Paragraf 18, Absatz 8.