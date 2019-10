Noch eine Eröffnung in Stuttgarts Altstadt Das neue Rocco will „keine Szene- und Hipsterbar“ sein

In der Altstadt wird wieder gefeiert: Die Bier-Bar, in der es Fälscher Konrad Kujau krachen ließ, wird am 25. Oktober als Dancing-Bar Rocco eröffnet. „Keine Szene- oder Hipsterbar“ soll’s werden. Wir sprachen mit den Machern über ihr Konzept.