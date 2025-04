1 Im Vereinsheim stießen die Einbrecher auf ein Sparschwein. (Symbolbild) Foto: /Ute Grabowsky

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Vereinsheim in Ludwigsburg eingestiegen. Große Beute machten sie dort aber nicht.











Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Vereinsheim in Ludwigsburg eingebrochen – und haben dort ein Sparschwein geleert. Laut Polizei war zwischen 18.30 und 15 Uhr eine Tür zu dem Gebäude in der Straße Osterholzäcker gewaltsame aufgebrochen worden.