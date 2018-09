Vereinigung „Juden in der AfD“ Die Kippa hält Einzug in die AfD

Von Matthias Schiermeyer 25. September 2018 - 09:56 Uhr

Kommt die Kippa künftig auch in der AfD zum Einsatz? Foto: dpa

Eine geplante offizielle Vereinigung von Menschen jüdischen Glaubens in der AfD (JAfD) sorgt für eine heftige Kontroverse. Besonders massive Kritik kommt vom Zentralrat der Juden in Deutschland, der die Partei weiterhin als antisemitisch einstuft.

Stuttgart - Als „Denkmal der Schande“ hat der thüringische AfD-Landessprecher und Fraktionschef Björn Höcke Anfang 2017 das Holocaust-Mahnmal bezeichnet, das in Berlin an Millionen von den Nazis ermordete Juden erinnert. Doch scheint dieser Satz das Verhältnis der Partei zum Judentum nur unzureichend zu beschreiben. Denn neben offenem Antisemitismus ist bei manchen Vertretern etwa eine Solidarisierung mit Israel festzustellen. Und mitunter wird auch offen die Nähe zu Juden in Deutschland gesucht.

Nun will ein bundesweiter Zusammenschluss von Parteigängern jüdischen Glaubens am 7. Oktober in Offenbach eine Vereinigung gründen: die „JAfD“ (Juden in der AfD). Als Redner sollen auf dem Gründungstreffen die Mitglieder des Bundesvorstands Beatrix von Storch und Joachim Kuhs auftreten. Zudem soll der Sprecher des hessischen Landesverbandes, Robert Lambrou, reden. Dieser versicherte der „FAZ“, dass es „überhaupt keinen Widerspruch“ zwischen der Mitgliedschaft in der AfD und dem jüdischen Glauben gebe. Vielmehr schließe eine antisemitische Haltung die Mitgliedschaft in der Partei aus. Neumitglieder, die sich judenfeindlich äußerten, würden umgehend ausgeschlossen.

Entsetzen beim Zentralrat der Juden

Dennoch zeigt sich der Zentralrat der Juden in Deutschland angesichts der Neugründung alarmiert: Es sei ihr „völlig unverständlich“, wie „jüdische Menschen ihre Mitgliedschaft in einer solchen Partei vor sich selbst rechtfertigen können“, sagte die frühere Vorsitzende Charlotte Knobloch der „Bild“. „Die AfD ist und bleibt eine Partei, in der Antisemiten sich pudelwohl fühlen können.“ Der ehemalige Vizepräsident Michel Friedmann nennt die AfD eine „menschenverachtende, demokratiefeindliche Partei“ – „niemand sollte in die AfD eintreten, ein Jude erst recht nicht.“ Maram Stern vom Jüdischen Weltkongress warnte davor, dass Juden die Partei legitimieren könnten. „Ich glaube nicht, dass man der AfD einen Koscherstempel geben sollte.“

Wahlwerbung im Seniorenheim

Der Zentralrat warnt seit Langem vor Antisemitismus in der AfD. Ende voriger Woche hatte sein Präsident Josef Schuster in einem Interview festgestellt, dass deren Haltung „mit christlichen und jüdischen Werten nicht vereinbar ist“. Der Zentralrat und die Landesverbände der Israelitischen Kultusgemeinden verfolgten genau, dass die AfD gerade bei Spätaussiedlern um Stimmen und neue Mitglieder wirbt. Dies wird speziell aus Seniorenheimen berichtet. „Dieses aktive Werben nehmen wir innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gerade im russischsprachigen Bereich durchaus wahr“, so Schuster. Man versuche, die Mitglieder der Gemeinden darauf hinzuweisen. Er habe aber „leider den Eindruck, dass die einfachen Antworten der AfD bei Menschen aus der Ex-Sowjetunion zum Teil verfangen, auch bei jüdischen, zum Glück nur bei wenigen.“

„AfD strebt Einschränkung der Religionsfreiheit an“

Mit Blick auf die Vorgänge in Chemnitz fügt er an: „Wer sich jetzt noch einer Demo anschließt, in der eine rechtspopulistische Partei wie die AfD zusammen mit Neonazis und Rechtsextremen marschiert, der muss wissen, mit welchem Gedankengut er sich dadurch solidarisiert.“ Die rote Linie werde von der AfD ganz bewusst immer weiter verschoben. „Ich finde, wir müssen die rote Linie dringend wieder zurückschieben.“

Wenn man ins Landtagswahl-Programm der bayerischen AfD schaue, werde dort nicht nur ein Beschneidungs- oder ein Schächtverbot gefordert, auch die Kirchen würden massiv angegriffen. „Insgesamt strebt die AfD eine Einschränkung der Religionsfreiheit an“, sagt Schuster. „Die Haltung der AfD ist mit christlichen und jüdischen Werten nicht vereinbar.“

Antisemit im Stuttgarter Landtag

In der baden-württembergischen AfD hatte es in der Vergangenheit Auseinandersetzungen um Wolfgang Gedeon gegeben, der sich mit judenfeindlichen Äußerungen hervorgetan hatte. Zwischenzeitlich war die Fraktion deswegen gespalten. Ein Parteiausschlussverfahren verlief aber im Sande – das Landesschiedsgericht der AfD entschied Ende 2017, dass der Landtagsabgeordnete sein Parteibuch behalten darf.