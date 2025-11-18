Gemeinnützigkeit in Stuttgart: Wie die AfD Vereine und Ehrenamtliche ins Visier nimmt

Der AfD-Fraktion im Gemeinderat sind manche Vereine in Stuttgart zu „woke“. Dürfen sich Ehrenamtliche noch politisch äußern, oder müssen sie um die Gemeinnützigkeit bangen?

Eigentlich diskutiert Malik Zighmi mit den Besuchern des Stadtteilkinos in Botnang am liebsten über Filme. In den vergangenen Wochen liefen in der Spielstätte im Bürgerhaus neben verschiedenen Blockbustern und Arthouse-Filmen auch mal kontroverse Streifen wie „The Substance“ – ein Body-Horrorfilm. Doch was bei Ehrenamtlichen wie Zighmi derzeit mehr Unbehagen auslöst als Filme mit explodierenden Körpern, sind die Angriffe der Stuttgarter AfD-Fraktion auf ihren Verein.

Vertreter der als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuften Partei haben Anfang September mit einem Beitrag im Stuttgarter Amtsblatt zu einem Rundumschlag gegen Vereine ausgeholt. Ihre Kritik: Vereine wie die Stadtteilkinos suchten angeblich ihre Mitglieder nach deren politischer Gesinnung aus und verbreiteten mit ihren Filmen eine Art woke Propaganda. Insbesondere stört sich die Fraktion daran, dass die Initiative in Kaltental Filme wie „Oskars Kleid“ und „Alter weißer Mann“ gezeigt habe. Dies sei als „politisches Theater im Schafspelz des Gemeinwohls“ zu verstehen.

AfD nimmt linke Vereine in Stuttgart ins Visier

Das Vorgehen der Stuttgarter Gemeinderatsfraktion entspricht einem Muster, das bundesweit bei der Partei zu erkennen ist. Immer wieder werden Demokratieprojekte oder Vereine öffentlich an den Pranger gestellt. Gerade Vereine und Bewegungen, die Kritik an der AfD äußern, werden angegriffen. Wie eine Auswertung unserer Zeitung zeigt, ist das auch in Stuttgart vermehrt der Fall gewesen. Das ging aus Anträgen hervor, die die Fraktion im Gemeinderat eingebracht hat. Teilweise ist die Partei mit ihren Angriffen auf unterschiedliche Weise erfolgreich. Wenn man sich umhört, ist die Stimmung gerade bei Vereinen, denen eine linke Gesinnung unterstellt wird, getrübt. Die Vertreter der Vereine, mit denen wir geredet haben, möchten in der Zeitung nicht namentlich erwähnt werden.

Marie Wachinger setzt sich in der Allianz „Rechtssicherheit für politische Weiterbildung“ bundesweit für Vereine ein, die von rechter Seite unter Druck geraten. Das Ziel der AfD sei es gerade, die Ehrenamtlichen zu verunsichern. „Viele engagierte Menschen sprechen mit uns von dem Problem, dass sie nicht mehr wissen, inwiefern sie sich noch politisch äußern dürften“, sagt sie. Ins Fadenkreuz der Partei zu geraten, könne auf unterschiedliche Weise Nachteile haben. Denn die Partei nutze auch ihren zunehmend politischen Einfluss in verschiedenen politischen Gremien wie dem Bundestag. Auf kommunaler Ebene macht sie wiederum ihren Einfluss beispielsweise im Stuttgarter Gemeinderat geltend.

„AfD überhäuft Vereine mit Anfragen und setzt sie unter Druck“

„Ein Teil dieser bundesweiten Angriffskampagne der AfD auf die Zivilgesellschaft kann so aussehen, dass sie sowohl die Vereine als auch die Behörden mit kleinen Anfragen überhäuft. Die Ämter holen die Informationen wiederum von den Vereinen ein“, sagt Wachinger. Sie wisse von einem Verein, der in den vergangenen Jahren immer kurz vor Weihnachten über solch eine Anfrage aufgefordert worden sei, Dokumente einzureichen. Oft ginge es bei den Anfragen darum, wie sich der Verein finanziere. So eine Prüfung sei immer mit großem Aufwand verbunden und bedeute für die Mitglieder eine hohe Belastung.

Eine weitere Angriffsfläche sei auch immer, die Gemeinnützigkeit von Vereinen in Frage zu stellen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist „München ist bunt“. Im Januar 2023 hatte der AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel das Finanzamt aufgefordert, dem Verein den Gemeinnützigkeitsstatus zu entziehen. Das Finanzamt München hatte den Fall damals geprüft und entschieden, dass der Verein die Gemeinnützigkeit behalten dürfe. Es ist laut Wachinger nicht ungewöhnlich, dass die AfD beispielsweise Briefe an das Finanzamt schicke, um solch eine Prüfung voranzutreiben.

Finanzamt Stuttgart: AfD-Anzeigen bisher ohne Folgen

In Stuttgart ist es beim Finanzamt bisher jedoch noch nicht zu solch einer Anzeige seitens der AfD gekommen. Andreas Brockmann ist Leiter des Finanzamts Stuttgart-Körperschaften. Es liegt unter anderem in der Verantwortung seines Ressorts, die Gemeinnützigkeit von Vereinen in Stuttgart zu prüfen. Es sei auch ohnehin nicht so leicht, mit einer Meldung bei ihm den Entzug der Gemeinnützigkeit eines Vereins zu veranlassen – ganz egal, welche politische Gesinnung dieser Verein habe. Es könnte höchstens eine Prüfung veranlasst werden.

„Entscheidend ist immer, ob das Verhalten eines Vereins in dessen Satzungszweck passt“, sagt er. Außerdem müsse man die Verhältnismäßigkeit betrachten. „Wenn ein kleiner Verein zur Teilnahme an einer Demo aufruft und diese Teilnahme mit einem kleinen Betrag beispielsweise für die Fahrt dorthin bezuschusst und damit fehl verwendet, dann kann das schon zu Problemen für den Verein führen. Das ist jedoch nicht gleich ein Grund, die Gemeinnützigkeit zu entziehen“, sagt er.

Gemeinnützigkeit in Gefahr: Finanzielle Folgen für Vereine

Ein Entzug der Gemeinnützigkeit hat erhebliche finanzielle Nachteile für einen Verein und dessen Mitglieder und Unterstützer. So kann ein gemeinnütziger Verein Spenden empfangen und Bescheinigungen ausstellen, sodass die Spender diese bei der Einkommensteuererklärung steuermindernd gelten machen können. Der prominenteste Fall, wo es zu dieser Maßnahme gekommen ist, war der Verein Attac im Jahr 2019. Der Verein wurde von verschiedenen Parteien für seine Arbeit kritisiert. Verschiedene zivilgesellschaftliche Bewegungen sprechen daher immer wieder an, welche Folgen dieses sogenannten Anti-NGO-Narrativ mit sich ziehe.

„Diffamierende Begriffe und Erzählungen zielen auf eine systematische Delegitimierung zivilgesellschaftlicher Einflussnahme“, heißt es etwa in einem Statement des Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft. Auch die Initiative Lobby-Control versucht, auf das Thema aufmerksam zu machen. Unter anderem wird daher eine Anpassung der Rechtslage gefordert, die den Vereinen Sicherheit gibt, wenn sie sich in politische Debatten einbringen wollen.

AfD zielt auf linke Veranstaltungen und Demokratieprojekte ab

Auch die Angriffe der Stuttgarter AfD-Gemeinderatsfraktion zielten in der Vergangenheit nicht nur auf Vereine ab. Meistens bezog sich ihre Kritik auch auf Veranstaltungen, die für eine politisch linke Orientierung bekannt waren, oder die sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Ein Ziel der AfD ist es anscheinend, Vereine, Organisationen und Veranstaltungen anzugreifen, die dem Rechtsruck in der Gesellschaft kritisch gegenüber stehen.

Im Oktober 2024 brachte die AfD-Fraktion beispielsweise einen Antrag ein, der die Veranstaltungsreihe „Lange Nacht der Demokratie“ in Frage stellt. Konkret bezog sich der Antrag auch darauf, herauszufinden, wie viel Geld die Stadt Stuttgart für die Veranstaltung ausgegeben hat. Auch gingen sie im September 2023 die Veranstaltung „Umsonst und Draußen“ an, weil die Veranstalter unter anderem eine Andeutung auf das RAF-Symbol in ihrem offiziellen Symbol haben. Die Stadt hat daraufhin geantwortet, keinen inhaltlichen Einfluss auf die Veranstaltungen zu nehmen, die gefördert würden.

Obwohl die AfD die politischen Ausrichtungen bestimmter Bewegungen kritisiert, betont ein Sprecher der Fraktion auf Nachfrage jedoch, dass man eben keinen Einfluss auf die Meinungen innerhalb der Vereine nehmen wolle. „Wir wollen, dass auch in Vereinen geistige Offenheit gewahrt wird und andere Meinungen sowie Diskussionen zugelassen werden“, so der Sprecher. Weiter betont er, dass ihre Kritik sich insbesondere auf jene Stuttgarter Initiativen beziehe, die sich gegen ihre Partei als solche stellten. Dazu zähle der VfB, der sein Stadion in Regenbogenfarben erstrahlen ließ, oder der Stuttgarter CSD, der angeblich Parteipolitik betreibe und deutlich Position gegen die AfD beziehe. Obwohl Mitglieder der AfD bundesweit nach ähnlichem Muster Vereine angreifen, betont der Sprecher der Stuttgarter AfD-Fraktion jedoch, dass dies nicht der Fall sei und es keine zentrale Empfehlung der Partie gebe, bestimmte Bewegungen ins Visier zu nehmen.

Bei den Vereinen besteht trotz aller Einschüchterungen wiederum auch immer noch Kampfgeist. Beispielsweise bei dem kleinen Stadtteilkinoverein in Botnang, der das Programm der Kinos in ganz Stuttgart gegen jede Kritik verteidigt. „Für uns geht es weiter vor allem darum, Kultur in den Stadtteilen erlebbar zu machen“, sagt auch der Ehrenamtliche Malik Zighmi. Auch wenn man manchmal dafür politisch sein müsse, obwohl es doch nur ums Kino gehen sollte.