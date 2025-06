Vereinbarungen von Istanbul: Moskau übergibt 6.000 tote Soldaten - und bietet weitere an

Moskau übergibt 6.000 tote Soldaten - und bietet weitere an

1 Russland hat der Ukraine in mehreren Vorgängen Tausende Soldatenleichen zurückgegeben. (Archivbild) Foto: ---/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Die Ukraine hat von Russland gemäß den Vereinbarungen in der Türkei Tausende Leichen zurückerhalten. Es ist die bisher größte Aktion. Nun bietet Moskau weitere Tote an.











Kiew/Moskau - Nach der Übergabe von mehr als 6.000 ukrainischen Soldatenleichen an Kiew hat Moskau seine Bereitschaft zu weiteren Rückgaben erklärt. 2.239 Leichen könnten übergeben werden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Zuvor waren gemäß einer bei Gesprächen in Istanbul getroffenen Vereinbarung zum fünften Mal innerhalb einer Woche mehr als 1.000 Leichen gefallener ukrainischer Soldaten an die Ukraine übergeben worden. Auch Russland erhielt Gefallene zurück.