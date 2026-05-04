Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft: Nach Festnahme bekommt Britney Spears ein Jahr auf Bewährung

Ende April hat die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen Britney Spears erhoben. Sie hat sich jetzt im Rahmen einer Abmachung für schuldig bekannt.
Nachdem Ende April Anklage gegen Britney Spears (44) erhoben wurde, hat sich die Sängerin im Rahmen einer Vereinbarung am 4. Mai für schuldig bekannt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Spears war Anfang März im kalifornischen Ventura County verhaftet worden. Ihr wurde vorgeworfen, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Verurteilt wurde sie aufgrund der Abmachung wegen eines milderen Vorwurfs des rücksichtslosen Fahrens unter Alkoholeinfluss.