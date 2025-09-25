9000 Eier in zwei Tagen: Lebensmittelretter aus Gerlingen geraten in Platznot – „Wir geben nicht auf“

Karin Dullat und Klaus Gottschalk aus Gerlingen haben allein voriges Jahr rund 1400 Tonnen Lebensmittel vor dem Müll gerettet. Aber sie stoßen an ihre Grenzen.
Binnen zwei Tagen haben sie 9000 Eier bekommen. Eine kaum vorstellbare Menge. Und doch bloß ein Bruchteil der Lebensmittel, die Karin Dullat und Klaus Gottschalk dieses Jahr bereits vor der Mülltonne gerettet haben. „Wir sind jetzt schon über dem Volumen von 2024“, berichtet Klaus Gottschalk. Da hatte der Gerlinger Verein Freefood etwa 1400 Tonnen Lebensmittel entgegen genommen. Vom Tiefkühlhändler Casa del Dessert in Gerlingen, von der Bäckerei Diefenbach im Ort und in Ditzingen, von Edeka Bonlanden. „Die anderen Betriebe dürfen wir nicht nennen.“