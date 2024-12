Verein erhält knapp 10 000 Euro: Geldregen für Spvgg Warmbronn dank VfB-Profi Luca Raimund

1 Rein in die Bundesliga: Luca Raimund wird am 4. Mai im Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München für Deniz Undav (li.) eingewechselt. Foto: IMAGO//Robin Rudel

Die Fußballer der Spvgg Warmbronn freuen sich über knapp 10 000 Euro – die werden nach dem Debüt von Luca Raimund als Profi des VfB Stuttgart fällig. Die Fußball-Liga schüttet insgesamt 1,7 Millionen Euro aus.











Link kopiert



Die gute Nachricht kam per Post. Völlig unvermittelt. „Wir wussten nicht was drin ist, als wir das Päckchen in Händen hielten“, erzählt Alfred Thaler, der Clubchef der Spvgg Warmbronn. Es war ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Der Club erhielt von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eine Urkunde, was erfreulich war, sowie eine Überweisung von knapp 10 000 Euro, was noch viel mehr erfreulich war.