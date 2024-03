Aufbruch Stuttgart am Ende

1 Aufbruch-Hoch: Wieland Backes 2018 vor dem Opernhaus Stuttgart Foto: SOMG/SOMG

Vor allem in der Opernhaus-Debatte sowie in der Diskussion um die mögliche Weiterentwicklung der B 14 ist der Verein Aufbruch Stuttgart bekannt geworden. Jetzt hat sich der Verein aufgelöst.











Der vor allem in der Debatte um die Sanierung und Erweiterung des Staatstheater-Areals sowie die mögliche Weiterentwicklung der B 14 bekannt gewordene Verein Aufbruch Stuttgart beendet seine Tätigkeit. „In der Ordentlichen Mitgliederversammlung am 6. März 2024 hat der Verein seine Auflösung beschlossen“, heißt es in einer Mitteilung des 2017 von Wieland Backes gegründeten Vereins. Wirksam werde der Beschluss zum 1. Oktober diesen Jahres. Schon zuvor aber stelle der Verein seine Tätigkeit ein.