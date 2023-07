1 Uwe Skrzypek wird vereidigt. Foto: Simon Granville

Der neue Vaihinger Oberbürgermeister erntet für seine erste Rede bei der Amtseinsetzung stehende Ovationen.









Die Bürger von Vaihingen/Enz freuen sich offenbar auf ihren neuen Oberbürgermeister. Diesen Schluss muss man aus den Reaktionen der zahlreichen Besucher in der Vaihinger Stadthalle ziehen, die die Vereidigung und Verpflichtung von Uwe Skrzypek als neuen Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt am Mittwochabend live miterlebt haben: Die vollkommen frei gehaltene Rede des 51-Jährigen mit zahlreichen Pointen, in der er die Bürger zu Engagement und Zusammenhalt aufforderte, wurde regelmäßig von Beifallsstürmen begleitet. Am Ende erhoben sich alle Besucher, sogar „Bravo-Rufe“ waren zu hören.