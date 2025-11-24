Warum regiert Schwarz-Rot so, als gäbe es kein Morgen?

Zu Beginn der Haushaltswoche warnt das Institut der deutschen Wirtschaft die Bundesregierung vor „einem weiteren Aufwuchs“ bei den Sozialausgaben. Bei öffentlichen Investitionen hinkt Deutschland hinterher.
„Die Koalition, die sich als ‚letzte Kugel der Demokratie‘ sieht, benimmt sich, als gäbe es kein Morgen. Und das, während die AfD wächst und die Brandmauer noch ganz woanders bröckelt.“ Diese Sätze waren am 20. November in der Wochenzeitung „Die Zeit“, die nicht gerade als konservatives Paradeblatt gilt, unter dem Titel „Platz-Patronen“ zu lesen.