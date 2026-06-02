«Verdient eine zweite Chance»: Southampton-Coach Eckert soll trotz Spionage-Affäre bleiben

Wegen der Spionage-Affäre wurde der FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert vom Aufstiegs-Finale ausgeschlossen. Eckert soll trotzdem im Amt bleiben – unter einer Bedingung.
Southampton - Der deutsche Trainer Tonda Eckert soll trotz des Spionage-Skandals beim englischen Fußball-Zweitligisten FC Southampton bleiben, wenn es nach Clubinhaber Dragan Solak geht. "Ich denke, er verdient eine zweite Chance, und ich würde sie ihm geben", sagte der serbische Unternehmer in einem BBC-Interview. "Tatsächlich hat er meine volle Unterstützung, denn ich halte ihn für einen außergewöhnlich talentierten Trainer."