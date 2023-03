Diese Busse und Bahnen fahren in Stuttgart nicht

Verdi-Warnstreik am Freitag

1 Am Freitag müssen sich Fahrgäste der SSB wieder auf leere Stadtbahngleise einstellen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Freitag zu einem Warnstreik des Stuttgarter Nahverkehrs aufgerufen. Nahezu alle Busse und Bahnen fahren nicht. Wer kann, sollte auf Alternativen ausweichen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer auf öffentliche Verkehrsmittel in Stuttgart angewiesen ist, sollte am Freitag aufs Homeoffice ausweichen oder sich nach alternativen Transportmitteln umschauen. Die Gewerkschaft Verdi hat für 3. März die Beschäftigten der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen sind nahezu alle Stadtbahnen, Busse, Zahnrad- und Seilbahn sowie die SSB-Flex-Busse.

Neben Stuttgart sind vom erneuten Streik im ÖPNV auch Esslingen, Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Konstanz und Baden-Baden betroffen. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Verdi geht davon aus, dass nahezu alle Busse und Stadtbahnen in den Depots bleiben. Auch die Kundenzentren und die Fundstelle bleiben geschlossen.

Voraussichtlich am Samstag wieder planmäßiger Verkehr

Nach Angaben der SSB verkehren lediglich die Buslinien 53, 54, 58, 60, 64, 66, 73 und 90 sowie der Zackebus ab 21 Uhr, da diese von Auftragsunternehmen gefahren werden. Die elektronische Fahrplanauskunft zeigt auch am Streiktag alle nutzbare Verbindungen, zudem gibt es an allen Haltestellen aktuelle Anzeigen und Durchsagen.

Am Samstag, 4. März, sollen die Stadtbahnen und Busse in Stuttgart aller Voraussicht nach wieder fahrplanmäßig verkehren. Die S-Bahnen im VVS in der Region sind vom Streik nicht betroffen.