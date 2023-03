Freitag wird am Flughafen Stuttgart gestreikt

1 Streik am Flughafen: Wie schon am 17. Februar dürften die Terminals auch an diesem Freitag leer bleiben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Gewerkschaft Verdi ruft zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen zum Warnstreik am Stuttgarter Flughafen auf. Zudem soll es an diesem Freitag am Airport Karlsruhe/Baden-Baden zu Arbeitsniederlegungen kommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vier Wochen nach dem jüngsten Streik am Stuttgarter Flughafen will die Gewerkschaft Verdi an diesem Freitag erneut den Airport lahmlegen – zudem den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden.

Zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen sind Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich und bei den Bodenverkehrsdiensten sowie wie eine geringere Anzahl von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Der Ausstand soll in den frühen Morgenstunden des Freitags beginnen und in den späten Nachtstunden enden. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen- oder -streichungen zu rechnen, so die Gewerkschaft.

Am 17. Februar gab es den ganzen Tag über keine Starts und Landungen regulärer Flüge. Ursprünglich sollten 162 Flugbewegungen stattfinden – einige Flüge wurden auf die folgenden Tage oder an andere Flughäfen verlegt. Von dem Streik betroffen waren allein in Stuttgart rund 20 000 Passagiere.

Mehrere Tarifkonflikte werden gebündelt

Es handelt sich somit um eine Kombination von mehreren Tarifkonflikten: In Stuttgart wird am Freitag vor allem bei den Unternehmen Frasec und Securitas Aviation, zwei Dienstleistern bei der Fluggast- und Warenkontrolle, gestreikt. Im Bereich der Luftsicherheit wird bundesweit über neue Tarifkonditionen verhandelt.

Außerdem sind Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste – also Be- und Entladung von Flugzeugen, Betanken, Enteisung oder Bustransport – sowie der Flughafenbetreibergesellschaft FSG aufgerufen. In Karlsruhe Baden-Baden wird bei der Firma ESA gestreikt, die für die Passagierkontrolle zuständig ist.

Tritt Verdi-Chef Werneke vor den Streikenden auf?

Am gleichen Tag findet die Landesbezirkskonferenz von Verdi Baden-Württemberg in der Filderhalle Leinfelden statt. Dazu hat sich der Gewerkschaftschef Frank Werneke angesagt. Möglich, dass er auch vor den Streikenden auftritt.

Bereits am vorigen Montag hat Verdi mehrere Flughäfen in Norddeutschland bestreikt: den Hauptstadtflughafen BER sowie die Airports Hamburg, Hannover und Bremen. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden – Zehntausende Passagiere waren betroffen.

Für den 27. März plant Verdi den Informationen unserer Zeitung zufolge einen großen Streiktag im gesamten bundesweiten Verkehrssektor.

„Ohne bessere Arbeitsbedingungen finden wir nicht mehr genügend Menschen, die bereit sind, diese Berufe am Boden zu ergreifen“, betont Hanna Binder, die stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi. „Aber ohne diese Tätigkeiten gibt es keinen sicheren und zuverlässigen Luftverkehr in Deutschland.“ Einen zweiten Chaos-Sommer könne man nur vermeiden, wenn die Arbeit deutlich attraktiver gemacht werde.

In der Luftsicherheitsbranche verhandelt Verdi seit etlichen Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) über Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte. Die Gewerkschaft fordere eine angemessene Bezahlung für Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten, versichert sie. Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden. Zuletzt sei Anfang 2019 vereinbart worden, die Verhandlungen dazu fortzusetzen – sie wurden im Januar aufgenommen und im Februar 2020 fortgesetzt. Erst durch eine erneute Verabredung nach der Pandemie in der Entgelttarifrunde 2022 sei der BDLS endlich zu Gesprächen bereit gewesen. „Die weiteren sechs Verhandlungsrunden im Jahr 2022 verliefen enttäuschend“, so Verdi. „Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt – sie schieben das Thema immer wieder auf die lange Bank.“

Auch die Flughafenfeuerwehren sind vom Tarifkonflikt betroffen

Zu den Beschäftigten, die direkt oder indirekt von den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst betroffen sind, gehören beispielsweise die meisten Flughafengesellschaften inklusive der Flughafenfeuerwehren und der eigenen Bodenverkehrsdienstleister. Sie fordern eine Erhöhung der Gehälter um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich.

Für die Beschäftigten der weiteren Bodenverkehrsdienste (in den Bereichen Be- und Entladung von Flugzeugen, Betanken, Enteisung und Bustransport) gelten örtliche Tarifverträge – bei den Verhandlungen geht es überwiegend um höhere Löhne.