Verdi-Streiktag: Demonstranten ziehen durch Waiblingen: „Wir sind stinksauer“

Was ärgert und erzürnt im Pflegebereich diejenigen, die dort unter miserablen Bedingungen einem anspruchsvollen Job nachgehen, am allermeisten? Es sei nicht allein die beklagenswerte Bezahlung, sagte bei der Verdi-Kundgebung auf dem Waiblinger Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz ein Mitarbeiter der Rems-Murr-Kliniken – vorgestellt einfach als Valentin. Es sei vor allem der Mangel an Wertschätzung, der den Pflegekräften an allen Ecken und Enden entgegenschlage. „Ich könnte das niemals machen“, werde ihm regelmäßig gesagt, verbunden oft mit der geringschätzigen Frage, ob er denn nicht „was g’scheits“ machen wolle. Ja, und das mit der Bezahlung: Im zwölft-reichsten Land der Welt lasse sich doch die Behauptung, dass es am Geld fürs Personal im öffentlichen Dienst fehle, problemlos als völliger Unsinn entlarven. „Das Geld ist da“, sagte der Pfleger Valentin, „es steckt bloß in den falschen Taschen.“