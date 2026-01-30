Verdi-Streiks: Riskante Eskalation im Nahverkehr
Am Montag bleiben die Stadtbahnen und Busse der SSB (wie hier vor fast zwei Jahren) in den Depots stehen. Foto: dpa

Die Gewerkschaft Verdi übt mit Streiks im Nahverkehr Druck auf die kommunalen Arbeitgeber aus. Vor Übertreibungen in diesem Tarifkonflikt sei aber gewarnt, meint unser Autor.

Die Tarifrunde im Nahverkehr kommt der Gewerkschaft Verdi äußerst gelegen: So kann sie mit Streiks, wie sie an diesem Montag seit Längerem geplant sind, eine immense Wirkung erzielen. Arbeitskonflikte in neuralgischen Bereichen wie dem öffentlichen Personennahverkehr greifen unmittelbar in den Alltag der Menschen ein. Das garantiert Aufregerpotenzial, und die Gewerkschaft hofft darauf, dass sich die kommunalen Arbeitgeber vom Unmut der Fahrgäste am Verhandlungstisch beeinflussen lassen.

 

Der Streik im Nahverkehr ist für Verdi umso wichtiger, weil die Aktionen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder kaum wahrnehmbare Auswirkungen haben. In diesem Bereich Druck auf die Arbeitgeber zu entfalten, fällt den Gewerkschaften stets schwer. Die Kommunen sind da deutlich verwundbarer. Auch deshalb hat Verdi – strategisch durchaus eine Leistung – die Nahverkehrstarifrunden in allen 16 Bundesländern koordiniert. Darin geht es um vielerlei Zuschläge, die unterm Strich aber auch eine erhebliche finanzielle Wirkung haben.

Teurere Tickets – geringeres Angebot

Verwundbar sind die Kommunen vor allem wegen der teils desaströsen Haushaltslage. Höhere Lohnkosten dürften die Tickets im ÖPNV verteuern, das Angebot dürfte schrumpfen – das ist mehr als eine Arbeitgeberdrohung. Insofern kann die Gewerkschaft für eine weitere Zuspitzung des Konflikts mit noch mehr Streiks kein allzu großes Verständnis der Kunden erwarten.

 