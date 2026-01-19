Verdi-Streik: Wilhelma, Staatstheater, Uni – wo am Dienstag in Stuttgart gestreikt werden soll

Die Gewerkschaft Verdi ruft im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes für diesen Dienstag zum Streik in Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg auf – auch in Stuttgart.
Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes: An diesem Dienstag sind alle Einrichtungen des Landes zum Warnstreik aufgerufen – auch in Stuttgart. Neben den beiden Universitäten Stuttgart und Hohenheim und den Hochschulen der Landeshauptstadt soll auch in vielen weiteren Einrichtungen gestreikt werden: Darunter finden sich die Wilhelma, die Staatsgalerie, das Studierendenwerk, das Staatstheater, die Ministerien und der Landtag.