Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent Lohnerhöhung für ihre Beschäftigen. Am Mittwoch soll wieder in Potsdam verhandelt werden. Zuvor wird gestreikt – ausgerechnet an Faschingsdienstag.









In der Landeshauptstadt fällt das Großreinemachen nach dem Faschingsumzug an diesem Dienstag voraussichtlich aus. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 1000 Beschäftigten des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes (AWS) zum Warnstreik aufgerufen. Die Müllfahrzeuge werden laut Gewerkschaftssekretär Jakob Becker voraussichtlich in den Depots bleiben, die Besen im Schrank. „Die Streikbeteiligung ist hoch, wird gehen davon aus, dass die Fahrzeuge stehen blieben“, sagte Becker am Morgen.

Stadt: Bitte keine Kundenanfragen zum Streik

Der AWS ist in Stuttgart nicht nur für die Straßenreinigung, sondern auch für die Hausmüllabfuhr, den Betrieb der Wertstoffhöfe und die Deponien zuständig. Mülltonnen bleiben damit zumindest am Dienstag ungeleert stehen, in den Depots bleiben die Zufahrtsschranken unten. In der Regel dauert es einige Tage, bis bei der Müllabfuhr nach einem Streik wieder der Normalbetrieb einkehrt und die Abfuhrtermine gehalten werden können. Die Stadt bat am Dienstag in einer Pressemitteilung darum, auf individuelle Kundenanfragen in Bezug auf den Streik zu verzichten. Der AWS-Kundenservice könne darauf nicht eingehen.

Streik auch am Mittwoch?

Der Aufruf von Verdi, die für die Beschäftigten angesichts der Inflation ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro fordert, könnte kurzfristig auf den Mittwoch ausgeweitet werden. Der Streikaufruf für den AWS für Dienstag erging am Montag nach Betriebsschluss.

Laut Verdi-Landessprecher Andreas Henke sind die Beschäftigten in Stuttgart landesweit die einzigen, die zum Warnstreik aufgerufen worden sind. Die erste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern in Potsdam war am 24. Januar ohne Angebot, die nächste Runde ist für den 22. und 23. Februar angesetzt. Auch in dieser zweiten Runde wäre ein Angebot überraschend, in den letzten Jahren gab es dies erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die dritte Verhandlungsrunde haben Verdi und die Arbeitgebervertreter von Kommunen und Bund für den 27. und 28. März vereinbart. Man wolle „möglichst effektiv streiken“, sagt Becker, ohne weitere Details zu nennen. Auch in München soll sich an diesem Dienstag bei der Straßenreinigung kein Rad drehen. Dort ist der Höhepunkt des Faschings mit dem Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt.

Weitere Aktionen in kommender Woche

Nach einer ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde wolle man für die kommende Woche weitere Aktionen planen, sagt Andreas Henke. Beschäftigte des Abfallwirtschaftsbetriebs werden sich laut Becker am Dienstag dem Faschingsumzug in Stuttgart „als Müllmänner verkleidet“ anschließen, so wollen sie ihre Botschaft unters Volks bringen. Becker: „Die Sorgen und Nöte der Beschäftigten wurden viel zu lang ignoriert. Vielleicht wird aber ihr Fehlen wahrgenommen, wenn der Müll auf den Straßen liegen bleibt.“