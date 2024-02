ÖPNV-Warnstreiks an zwei Tagen in sieben Städten im Südwesten

1 Von den Warnstreiks sollen die kommunalen Nahverkehsbetriebe betroffen sein. Foto: dpa/Annette Riedl

Die Gewerkschaft Verdi plant diese Woche am Donnerstag und Freitag zu streiken. Betroffen sind unter anderem Stuttgart, Esslingen und Heilbronn.











Link kopiert



Die Gewerkschaft Verdi will in dieser Woche an zwei Tagen den Nahverkehr in Teilen Baden-Württembergs bestreiken. Von den ganztägigen Warnstreiks am Donnerstag und Freitag seien die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz betroffen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.