1 Langes Warten an der Bushaltestelle in Waiblingen – ohne Erfolg. (Symbolfoto) Foto: E/va Schäfer

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi geht weiter. Besonders in Waiblingen und in Backnang sind die Anzeigetafeln heute leer. Welche Linien sind konkret betroffen?











Link kopiert



Die Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe gehen in die nächste Runde. Es ist insgesamt der dritte Streiktag, an dem die Fahrer im privaten Omnibusgewerbe die Arbeit niederlegen. Mit am stärksten betroffen ist der Raum Stuttgart, auch an Rems und Murr gibt es vielerorts Ausfälle.