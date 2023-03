Nach Vorfall in Möhringen - Kripo hat Sachverhalt aufgeklärt

Zwei Mädchen werden am Freitag in Möhringen von einem zunächst Unbekannten angesprochen. Wollte der Mann sie in sein Fahrzeug locken? Die Kriminalpolizei hat den Mann zwischenzeitlich ermittelt und den Sachverhalt aufgeklärt.









Nachdem es am vergangenen Freitag in Möhringen zu einem Vorfall gekommen war, bei dem ein Mann zwei sieben Jahre alte Mädchen in verdächtiger Weise angesprochen haben soll, hat die Kriminalpolizei den Unbekannten nun ermittelt und den Sachverhalt aufgeklärt.

Wie die Polizei bereits gemeldet hatte, soll der zunächst Unbekannte die beiden Mädchen gegen 7.40 Uhr angesprochen und versucht haben, sie in sein Fahrzeug zu locken. Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei den Unbekannten ermittelt.

Dabei stellte sich heraus, dass es zwischen den beiden betroffenen Mädchen und dem Mann zu einem Missverständnis kam und die Mädchen zunächst davon ausgingen, dass er sie in sein Auto locken wollte. Diesen Vorwurf konnten die Beamten nach Abschluss der Ermittlungen vollständig ausräumen.