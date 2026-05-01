Ein 33-Jähriger soll Anfang des Jahres einen Anschlag auf die niederländischen Prinzessinnen geplant haben. Bei seiner Festnahme trug er zwei Äxte und einen Zettel mit den Namen der Royals sowie dem Wort "Blutbad" bei sich.
Schlimme Momente für das niederländische Königshaus. Ein 33-jähriger Mann wird verdächtigt, Anfang dieses Jahres einen Anschlag auf Prinzessin Amalia (22) und Prinzessin Alexia (20) vorbereitet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Behörden gehen offenbar davon aus, dass der Mann die Royals im Februar in Den Haag angreifen wollte.