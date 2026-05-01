Ein 33-Jähriger soll Anfang des Jahres einen Anschlag auf die niederländischen Prinzessinnen geplant haben. Bei seiner Festnahme trug er zwei Äxte und einen Zettel mit den Namen der Royals sowie dem Wort "Blutbad" bei sich.

Schlimme Momente für das niederländische Königshaus. Ein 33-jähriger Mann wird verdächtigt, Anfang dieses Jahres einen Anschlag auf Prinzessin Amalia (22) und Prinzessin Alexia (20) vorbereitet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Behörden gehen offenbar davon aus, dass der Mann die Royals im Februar in Den Haag angreifen wollte.

Nicht die erste Bedrohung für Prinzessin Amalia Der Verdächtige soll bei seiner Festnahme im Besitz von zwei Äxten gewesen sein und ein handgeschriebenes Blatt mit den Worten "Amalia", "Alexia" und "Blutbad" bei sich gehabt haben. Nächste Woche ist ein erster Gerichtstermin angesetzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft deuten die Funde bei dem 33-Jährigen auf einen möglichen Plan hin, einen Anschlag auf die Töchter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (54) zu verüben. Über das Motiv des Mannes ist bislang offenbar nichts bekannt. Wie konkret der mutmaßliche Plan für einen Anschlag war, ist laut niederländischen Medienberichten ebenfalls unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Prinzessin Amalia bedroht wird. Sie lebt bereits seit längerer Zeit unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Bereits 2022 wurde berichtet, dass sich Polizei und die Staatsanwaltschaft große Sorgen um die Sicherheit der Kronprinzessin machen würden. Damals hieß es, es habe Drohungen aus Mafiakreisen gegeben.

Königsfamilie lässt sich Sorgen nicht anmerken

Die Sorgen über die erneute Bedrohung ließ sich die Königsfamilie allerdings zuletzt nicht anmerken. Vor wenigen Tagen feierte König Willem-Alexander den niederländischen Königstag im friesischen Dokkum. Auch Königin Máxima, Prinzessin Ariane (19), Kronprinzessin Amalia sowie Prinzessin Alexia waren beim Königstag vor Ort, mit dem der 59. Geburtstag des Monarchen mit verschiedenen Events gefeiert wurde.