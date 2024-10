In der Nähe des Hauptbahnhofs in Krefeld schießt die Polizei auf einen Verdächtigen. Die Ermittler gehen von keiner weiteren Gefahr für die Bevölkerung aus.

Polizeieinsatz in Krefeld: Die Polizei schießt einen Verdächtigen nieder, er wird verletzt. Was ist passiert?

Der Verdächtige: Die Polizei hat einen Mann niedergeschossen. Dabei ist der Verdächtige den Angaben nach verletzt worden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

Der Ablauf: Der Mann legte nach Polizeiangaben drei Brände im Krefelder Stadtteil Cracau. Kurz darauf wurde er an oder in einem Kino nahe des Hauptbahnhofs niedergeschossen und festgenommen.

Die Gefahr: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der Mann keine weiteren Menschen verletzt. Die Polizei ging bereits kurz nach der Festnahme des Mannes davon aus, dass keine weitere Gefahr für die Bevölkerung mehr besteht.

Keine Angaben zum Motiv

Die Ermittler und der Tatort: Der Bereich um das Kino, das sich am Hauptbahnhof befindet, wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Polizisten sind dort.

Das Motiv: Es gibt noch keine Angaben zum Motiv des Mannes. Auch dessen Alter und Herkunft sind noch nicht bekannt.

Der Tatablauf: Einem unbestätigten Bericht der „Bild“ zufolge soll der Verdächtige um 19.50 Uhr einen Brandsatz in das Gebäude der Bundesagentur für Arbeit geschleudert haben. Dann soll er ein vor dem Haus geparktes Auto angezündet haben und in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet sein. Unter anderem hätten ein Fahrzeug und ein Haus in Bahnhofsnähe gebrannt. Als der Mann am oder im Kino auftauchte, habe ihn die Polizei gestoppt. Ein Rettungswagen habe den Niedergeschossenen dann in eine Klinik gebracht.