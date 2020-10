Verdächtiger in Stuttgart festgenommen

Polizeibeamte haben am Freitag einen 21 Jahre alten Mann in Stuttgart festgenommen, der im Verdacht steht, eine 13-Jährige mehrfach sexuell missbraucht haben. Die beiden hatten sich über ein Online-Netzwerk kennengelernt.

Stuttgart - Ein 21 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in den Sommermonaten ein 13-jähriges Mädchen mehrere Male vergewaltigt zu haben. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen am Freitag festnehmen.

Wie die Polizei meldet, hatte der Mann im Mai über ein soziales Netzwerk Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen. Die beiden trafen sich daraufhin öfters, dabei soll es mehrere Male zu dem sexuellen Missbrauch gekommen sein. Die 13-Jährige vertraute sich einem Familienmitglied an, mit dem sie gemeinsam zur Polizei ging und Anzeige erstattete.

Die Beamten ermittelten schließlich den 21-Jährigen und nahmen ihn am vergangenen Freitag fest. Der Verdächtige, der genauso wie sein mutmaßliches Opfer in Stuttgart wohnt, wurde einen Haftrichter vorgeführt, der ihn in ein Gefängnis schickte.

