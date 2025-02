Verdächtiger in Kiel gefasst: Ermittler aus Stuttgart nehmen mutmaßlichen Cyberkriminellen fest

1 Stuttgarter Ermittler haben in Kiel einen 27-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, Teil einer Gruppe von Cyberkriminellen gewesen zu sein (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panthermedia/AndreyPopov via imago-images.de

Der Mann soll als Mitarbeiter eines Callcenters in der Ukraine gutgläubige Menschen um ihr Geld gebracht haben. Ermittler aus Stuttgart haben den Verdächtigen nun in Kiel festgenommen.











Ermittler aus Stuttgart haben in Kiel einen 27-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, Teil einer Gruppe von Cyberkriminellen gewesen zu sein. Der Mann soll seit November 2021 als Mitarbeiter eines Callcenters in der Ukraine gutgläubige Menschen mit hohen Gewinnversprechen zu einer Geldanlage in Kryptowährungen überzeugt haben, teilte die für Cybercrime zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe mit.