Die Tatorte sind über die ganze Stadt Nottingham verteilt.

Mehrere Menschen sind in Nottingham am Dienstagmorgen getötet worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen und das Stadtzentrum abgeriegelt.









Die britische Polizei hat am Dienstag das Zentrum der mittelenglischen Stadt Nottingham abgeriegelt und einen 31-jährigen Mann wegen Mordverdachts festgenommen. Im Zentrum der englischen Stadt Nottingham waren zuvor drei Menschen getötet worden. Am frühen Dienstagmorgen seien zwei Tote in einer Straße gefunden worden, teilte die Polizei mit. Bald darauf habe ein Lieferwagen versucht, drei Menschen zu überfahren. Die Opfer würden in Kliniken behandelt. Zudem sei in einer anderen Straße ein dritter Toter gefunden worden.