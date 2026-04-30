Verdächtiger aus Weilimdorf: Illegales Streaming-Netzwerk mit 60.000 Kunden ausgehoben – Festnahme

Ein Mann soll ein illegales Streaming-Netzwerk betrieben haben. 60.000 Kunden schauen die Inhalte. Die Polizei ermittelt auch gegen mögliche Mittäter in mehreren Bundesländern.

Ein 39 Jahre alter Mann aus Stuttgart-Weilimdorf soll gemeinsam mit weiteren Mittätern ein illegales Streamingportal mit rund 60.000 Kunden betrieben haben. Beamte der Bundespolizei verhafteten den Mann am Stuttgarter Flughafen bei seiner Einreise aus der Türkei. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von über 800.000 Euro sicher.

Wie die Polizei meldet, fanden am Morgen zeitgleich Maßnahmen bei mutmaßlichen Mittätern in Düsseldorf, Nürnberg und auf Borkum statt. Auch dort wurden Beweismittel und Vermögenswerte in noch unbekannter Höhe sichergestellt. Ermittlungen zu weiteren Mittätern dauern an.

Haftbefehl gegen den 39-Jährigen

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger unerlaubter Verwertung erlassen. Er besitzt einen deutschen und einen türkischen Pass.

Durch das IPTV-Netzwerk konnten die Kunden illegal auf gängige Streamingportale zugreifen. Wo die Kunden sitzen und was sie zu befürchten haben, darüber gab der Sprecher zunächst keine Auskunft. Auch ist bislang nicht bekannt, welcher Schaden den Streamingportalen entstanden ist.