1 Viele Bewohner der Regionen Rethymno und Lassithi wurden durch die Erdstöße von dem Erdbeben geweckt und verließen vorsorglich ihre Häuser Foto: Imago/CTK Photo

In Griechenland bebt häufiger die Erde. Diesmal kommt es in der südlichen Ägäis vor Kreta zu einem Beben – wie schon vor knapp zwei Wochen.











Vor der griechischen Insel Kreta hat es am Donnerstagmorgen (22. Mai) ein Beben der Stärke 6,1 gegeben. Die Tiefe des Bebens gab die US-Erdbebenwarte USGS mit 68,9 Kilometern an. Das Epizentrum lag demnach 58 Kilometer nordöstlich des Inselortes Eloúnda in der südlichen Ägäis und 82 Kilometer nordöstlich von Kretas Hauptstadt Heraklion.