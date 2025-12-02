Verdacht in Großbottwar: Unbekannter soll Kinder belästigt haben

Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Vorfälle in Großbottwar und Winzerhausen.
Am 1. und 2. Dezember soll ein Unbekannter in Großbottwar und im Ortsteil Winzerhausen mehrere Kinder belästigt haben. Wie die Kriminalpolizei Ludwigsburg mitteilt, war ein siebenjähriges Mädchen war am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Bus vom Schulzentrum Großbottwar nach Winzerhausen unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann setzte sich offenbar neben sie, sprach sie an und berührte sie am Bein. Zwei zehnjährige Mädchen, die das beobachtet hatten, kamen dazu, um dem jüngeren Kind zu helfen. Der Verdächtige sei darauf in Winzerhausen ausgestiegen und weggegangen.