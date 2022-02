1 Kriminalbeamte nehmen am Mittwoch einen Tatverdächtigen fest, der daraufhin einem Haftrichter vorgeführt wurde (Symbolbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein 51-Jähriger steht unter Verdacht, mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen am Mittwoch fest. Die Ermittlungen dauern noch an.















Link kopiert

Stuttgart-Mühlhausen - Kriminalbeamte nehmen am Mittwoch einen 51-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, in den Jahren 2009 bis 2014 drei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren sexuell missbraucht zu haben. Das meldet die Polizei.

Nach einem Zeugenhinweis fanden im Oktober 2021 Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung des 51-Jährigen in Stuttgart statt. Hierbei beschlagnahmten die Beamten umfangreiches Beweismaterial. Nach Auswertung der Beweismittel und weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann, ein vierjähriges Mädchen in Stuttgart und zwei siebenjährige Mädchen in Blankenburg/Sachsen-Anhalt missbraucht zu haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.