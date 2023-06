1 Um Schadensbegrenzung bemüht: DFB-Präsident Fritz Keller Foto: dpa/Arne Dedert

Die jüngsten Razzien und der Vorwurf der Steuerhinterziehung passen in das Bild einer langen Skandalgeschichte des Deutschen Fußball-Bundes. Der DFB-Präsident Fritz Keller steht vor einem Scherbenhaufen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Köln - Was kommt eigentlich als Nächstes? Es scheint ja spätestens seit Mittwochvormittag nichts mehr unmöglich zu sein beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), dem mit knapp 7,2 Millionen Mitgliedern größten Sportfachverband der Welt. Waren die Skandale aus den vergangenen Jahren erst der Anfang, wird alles noch schlimmer? Kommt also bald ein großer Skandal bei der Vergabe der EM 2024 in Deutschland ans Licht? Oder gibt es bald eine Task Force des DFB, die den Umzug der Zentrale in ein gängiges Steuerparadies – sagen wir mal ins nahe Liechtenstein– in Angriff nimmt, um diese lästigen Erbsenzähler hierzulande endlich vom Hals zu bekommen?