Verdacht der Kinderpornografie: 32-jährige Erzieherin aus Gelsenkirchen festgenommen

In Gelsenkirchen wurde eine Erzieherin wegen festgenommen. Sie soll kinderpornografisches Material selbst erstellt und verbreitet haben.
Wegen Kinderpornografieverdachts ist eine Erzieherin aus Gelsenkirchen festgenommen worden. Die 32-Jährige, die in einer städtischen Tageseinrichtung arbeitet, soll kinderpornografisches Material selbst hergestellt und verbreitet haben, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilte. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass das Material in ihrem beruflichen Umfeld als Erzieherin entstanden sei.